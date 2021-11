FC Nantes – Mercato : Kolo Muani zappe la question de son avenir et dévoile son joueur parfait

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

A l'occasion d'un long entretien au site officiel de la Ligue 1, Randal Kolo Muani (FC Nantes) a été lancé sur de nombreux sujets. Sollicité l'été dernier entre son passage Jeux Olympiques avec l'équipe de France et le Mercato, « RKM » ne s'est jamais posé la question d'un départ de Nantes.

« C’est une suite logique à mes yeux. Avec seulement une saison de Ligue 1 Uber Eats dans les jambes, je n’allais pas partir tout de suite dans n’importe quel club. Pour moi, il fallait encore que je confirme en Ligue 1 et que je grappille davantage de temps de jeu. Rester au club, c’était le meilleur choix possible pour moi. Je savais qu’en faisant ce choix, je pourrais poursuivre ma progression », a-t-il expliqué.

« Je préfère vivre au jour le jour »

L'attaquant des Bleuets a également été relancé sur son avenir, lui dont le contrat chez les Canaris expire en juin 2022 et qu'on annonce avec insistance en Bundesliga du côté de l'Eintracht Francfort. Il a sorti sa plus belle langue de bois : « Déjà, je veux bien finir cette saison. Le reste, je n’y pense pas trop. Je préfère vivre au jour le jour. Dans le football, du jour au lendemain, tu peux passer de tout à rien. Au vu de mon parcours, je ne veux pas trop me projeter. J’essaye simplement de faire le maximum pour après avoir le plus de choix ».

Concernant son modèle, Randal Kolo Muani a dressé le portrait-robot du joueur parfait qu'il voudrait incarner : « Je ne me réfère pas à un joueur spécialement. Par exemple, j’aime beaucoup la combativité de Luis Suarez, la finesse d’Anthony Martial, les accélérations et les changements de rythme de Raheem Sterling… Kylian Mbappé, même si on a le même âge, j’aime la manière dont il excelle avec sa vitesse. J’essaye de prendre des touches un peu partout pour m’inspirer. Je me dis : « S’ils le font bien, pourquoi pas moi ? » »