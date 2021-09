FC Nantes - Mercato : Kombouaré a bien obtenu sa priorité de l'été en attaque

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dans un long entretien accordé à Ouest-France, Antoine Kombouaré s'est confié sur le mercato estival réalisé par le FC Nantes. On apprend notamment que l'entraîneur des Canaris a bien obtenu sa priorité de l'été en attaque. Il s'agit de Willem Geubbels, prêté une saison au FCN par l'AS Monaco. L'attaquant de l'En Avant Guingamp, Matthias Phaëton, n'était donc pas le premier choix du Kanak.

"Le petit Phaëton, c’est moi qui l’ai lancé chez les pros. Je l’ai appelé simplement une fois que c’était fini. Avant, c’était des textos pour lui dire qu’il faisait partie des joueurs que je souhaitais mais que j’avais des priorités et des joueurs devant lui. Le premier dossier que j’avais, c’était Willem. C’est un défi plus important. Il a eu des pépins. Le terrain va décider mais en termes de qualité, si on arrive à le remettre sur pied, ça pourra faire une très belle surprise. J’ai fait le choix de travailler à fond pour qu’il nous rejoigne. Je n’ai pas peur de dire que j’ai eu ce que je souhaitais au mercato", a lâché Antoine Kombouaré.

Une semaine après la clôture du marché des transferts et à quatre jours d’un rendez-vous attrayant face à l'@ogcnice, Antoine Kombouaré a pris le temps d’évoquer l’actualité du @FCNantes. #FCN @Ligue1UberEats

https://t.co/rBSbrGagYH via @sports_ouest — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) September 9, 2021