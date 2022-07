FC Nantes - Mercato : Kombouaré a reçu la meilleure nouvelle qui soit avec Hwang

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le couperet est tombé hier soir : les Girondins de Bordeaux joueront en National la saison prochaine sauf s’ils réussissent à utiliser à bon escient l’un de leur dernier recours administratif. Pour cela, les Girondins devront présenter encore plus de garanties financières.

Toute vente intéressante d’un ou de plusieurs éléments de l’effectif actuel marine et blanc serait donc bonne à prendre, notamment celle de Hwang Ui-Jo, sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1 comme le FC Nantes ou encore le RC Strasbourg.

Cité avec insistance parmi les prétendants à l’attaquant sud-coréen, voire le courtisan le plus chaud pour le recruter cet été, le FC Porto semble hors course ! O Jogo affirme en effet que les Dragons n’ont aucune intention de bouger pour Hwang (ainsi que pour Junior Onana) et que cette rumeur n'est due qu'à la situation très compliquée du club aquitain.

Pour résumer Alors que les Girondins de Bordeaux ont été confirmés en National la saison prochaine, ils devront se montrer actifs et malins au mercato estival afin de renflouer leurs caisses. Le dossier Hwang Ui-Jo pourrait servir leurs intérêts.

