FC Nantes – Mercato : Kombouaré donne son avis tranché sur le départ de Moses Simon

A l'instar de Ludovic Blas, courtisé par le LOSC, Moses Simon fait aussi partie des joueurs susceptibles de quitter le FC Nantes cet été. Il y a quelques jours, le Nigérian a fait l'objet d'une offensive de Nottingham Forest avant de sortir une prestation XXL ce vendredi face à Lille (1-1, buteur des Canaris).

Lancé sur la possibilité de perdre Moses Simon, Antoine Kombouaré a été très clair en conférence de presse : il ne l'imagine pas.

« Aujourd’hui, c’est zéro départ, il faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées, c’est dans notre intérêt à tous. Est-ce que je crois cela possible ? En tout cas si on me pose la question, je dirais toujours ça. Je ne veux pas que mon équipe s’affaiblisse. Simon et Ludo sont des joueurs très importants du collectif. On n’a que quatre attaquants, il faut donc les garder et travailler sur des renforts. C’est une urgence, c’est très clair ».