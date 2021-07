FC Nantes - Mercato : Kombouaré envoie un message clair à Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Antoine Kombouaré n'était pas spécialement inquiet dans son analyse d'après défaite contre Lorient (0-1) hier. Le Kanak s'est satisfait de ne pas avoir eu de blessé, a estimé que la prestation de son équipe avait été plutôt bonne. Mais il a aussi lâché une phrase lourde de sens qui ne manquera pas de trouver de l'écho auprès de son président, Waldemar Kita.

« On a un groupe assez limité en qualité et en nombre, mais surtout en qualité, pour bien lancer le championnat. » A dix jours de la reprise de la Ligue 1 et alors que le FC Nantes a sauvé sa peau d'extrême justesse en barrages face à Toulouse en mai après une décision arbitrale polémique, Kombouaré attend donc des renforts. Waldemar Kita osera-t-il le faire patienter jusqu'aux derniers instants du mercato, comme il l'a fait avec ses prédécesseurs ?