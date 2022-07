FC Nantes - Mercato : Kombouaré explique pourquoi il a voulu Mohamed et attend encore un attaquant

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

L'arrivée de Mohamed

"C'est un international qui a joué la CAN. Je l'ai suivi et quand on me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion. Il a une très belle détente, il aime surtout marquer des buts. En plus, il est jeune. La difficulté, c'est de vite l'intégrer. Il prend des cours de français pour vite s'intégrer et il faut que sa famille le rejoigne."

La forme physique de Mohamed

"Par rapport aux autres joueurs, il est un peu en retard, mais en phase de progression. (...) Je veux qu'il travaille physiquement et qu'il commence à avoir des relations avec ses coéquipiers."

L'expérience de Mohamed

"C'est très important. Il est réservé, mais c'est un lion en cage. Il est généreux, il a la mentalité. On va l'aider pour qu'il s'intègre vite et qu'il soit efficace pour aider l'équipe."

Les qualités de Guessand

"Il est polyvalent, rapide et puissant. Il a besoin d'avoir un jeu agressif. Il faut faire mal avec le ballon. Il est agressif devant le but, décisif. Il faut avoir ce mental de gagneur. Ca va avec la jeunesse. Il a besoin de jeu. Mais il faut gagner ce temps de jeu. On a eu de grandes discussions Il a été pas mal sollicité par pas mal de clubs. J'ai été dur avec lui, mais pour lui faire comprendre qu'il faut relever le défi, pour jouer et aider l'équipe."

La comparaison entre Guessand et Kolo Muani

"Evann ne vient pas pour remplacer Randal. Chacun a ses qualités. A lui de faire en sorte qu'on fasse d'aussi bons résultats, qu'il soit décisif. C'est un profil intéressant, il a le potentiel. Il a les réponses. On attend beaucoup d'Evann. On a tous le même objectif."

Mohamed et Guessand peuvent-ils être associés ?

"Peu importe le système de jeu, il faut des attaquants mobiles, efficaces. Ils peuvent jouer à deux, sans problème. Le principal, c'est d'avoir le bon équilibre."

La suite du mercato estival

"Je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Si on pouvait avoir un autre attaquant, ce serait bien. Mais c'est avec ce groupe qu'on ira chercher des résultats.

Avec le mercato, j'ai appris que tout est possible."

Propos retranscrits par le site officiel du FC Nantes