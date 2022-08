FC Nantes – Mercato : Kombouaré fait une annonce forte sur Ludovic Blas, grosse pression sur le LOSC et Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

En conférence de presse ce jeudi, à la veille du match entre le FC Nantes et le LOSC, Antoine Kombouaré a été interrogé sur la situation de Ludovic Blas, convoité par les Dogues. Et le Kanak a eu cette réponse : « Il sera présent sur la pelouse pour jouer face à Lille. Le plus important, ce sont les discussions que j'ai avec lui. Aujourd'hui il m'a certifié qu'il avait envie de jouer ce match, qu'on ne lui parle pas des contacts. »

« Il y aura une deadline »

Et à trois semaines de la fin du Mercato, Kombouaré a ajouté... « À un moment donné, si ça traîne, je vais finir par dire non. Je ne dis pas que j'ai les pleins pouvoirs. Mais si on me pose la question, je dirai non. Oui, il y aura une deadline. »