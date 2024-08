FC Nantes Mercato : Kombouaré fait une grosse annonce sur Mostafa Mohamed

Plusieurs joueurs du FC Nantes disposent d'un bon de sortie cet été de la part des dirigeants nantais. C'est le cas notamment de Mostafa Mohamed. Mais à moins de trois semaines de la fin du mercato estival, l'attaquant égyptien est toujours à Nantes. Et selon les dires d'Antoine Kombouaré, ça ne se bouscule pas au portillon pour l'ancien joueur de Galatasaray.

"Mostafa Mohamed n'a de contact avec aucun club"

"La porte est ouverte pour Mostafa Mohamed mais il est toujours là. Et aujourd’hui, il n’a de contact avec aucun club et il est sous contrat avec le FC Nantes", a confié l'entraîneur des Canaris après le match amical contre Lorient (1-1). "Nous avons la chance de profiter de son talent, comme beaucoup d’autres joueurs. Pedro Chirivella, Alban Lafont, Douglas Augusto, Mostafa Mohamed… On sait qu’ils sont en instance de départ mais en attendant ils sont motivés et ont envie de jouer. Et puis on ne sait jamais, tout est possible…", a poursuivi le Kanak.

