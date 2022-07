FC Nantes – Mercato : Kombouaré fixe clairement ses priorités estivales

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En marge de l'arrivée de Moussa Sissoko (ex-Watford) vendredi, Antoine Kombouaré s'est exprimé sur la suite du Mercato du FC Nantes et il a plus que les idées claires sur ce qu'il souhaite :

« Aujourd'hui, on a ce qu'il faut sur le plan défensif. Avec les joueurs qu'on a sécurisé en défense, avec nos milieux. En tout cas, pour démarrer la saison, on n'a pas besoin de plus. On travaille surtout sur les postes offensifs. Avec l'effectif qu'on a aujourd'hui à l'entraînement, il y a de quoi faire. Et en plus, on a des jeunes du centre de formation qui sont de qualité... »