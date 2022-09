FC Nantes - Mercato : Kombouaré laisse filer un attaquant en joker !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Ecarté par Antoine Kombouaré qui ne lui fait absolument pas confiance au FC Nantes, Bridge Ndilu (22 ans) quitte les Canaris pour être le joker d'un club de National 1. En effet, comme le rapporte L'Equipe, le jeune attaquant est prêté jusqu'à la fin de saison au SO Cholet.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Nantes, Ndilu – qui s'entraînait en marge du groupe professionnel depuis le début de saison – pourra même rester dans le Maine-et-Loire en cas de montée en Ligue 2. Une option d'achat figure dans son prêt et est activable à cette condition.

Revenu cet été d'un prêt d'un an à Quevilly-Rouen, le Manceau sort d'un exercice mitigé en Ligue 2 (1 but en 17 matchs). Bridge Ndilu connait déjà le National 1 pour y avoir joué deux saisons avec Laval (7 buts, 2 passes décisives en 29 matchs entre 2017 et 2019).