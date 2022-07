FC Nantes - Mercato : Kombouaré met un gros coup de pression à sa direction pour le recrutement

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Exigeant, Antoine Kombouaré l'est et les Kita père et fils vont finir par le savoir. Hier soir, alors que son équipe venait de dominer Caen (2-0) en amical, l'entraîneur du FC Nantes a envoyé un message très clair à sa direction : il veut rapidement deux nouveaux attaquants, voire trois, afin de bien débuter le championnat dans deux semaines. Un coup de pression en bonne et due forme.

"On a eu l'arrivée d'Evann (Guessand) mais ce n'est pas suffisant. J'attends très vite au moins deux attaquants, peut-être un troisième, pour avoir des arguments offensifs, pour prétendre bien démarrer le championnat." L'Equipe annonce que "ce ne sera pas l'international sud-coréen de Bordeaux Hwang Ui-jo : Nantes a perdu patience et s'est tourné vers d'autres dossiers".