FC Nantes - Mercato : Kombouaré montre déjà les crocs à Bayat

Antoine Kombouaré sera en conférence de presse ce jeudi pour la reprise du FC Nantes. À ses côtés, Franck Kita sera présent pour évoquer l’actualité des Canaris avant la présentation des deux premières recrues Rémy Descamps et Wylan Cyprien. On peut d’ores et déjà imaginer que le mercato sera évoqué, en particulier l'avenir de Randal Kolo Muani (22 ans).

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 (LOSC, OL, ASSE) et Francfort, l’attaquant des Espoirs pourrait rester un an de plus à la Jonelière. Mogi Bayat a bien tenté de le placer à Watford mais il n’a pas réussi son coup puisque les Hornets ont misé sur Emmanuel Dennis, suivi par l’OM cet hiver.

« Le voir tenir tête à Bayat est très très plaisant »

En coulisses, le dossier Kolo Muani aurait causé quelques remous entre Kombouaré et Bayat. « Dieu seul sait que je n’apprécie pas ce coach mais le voir tenir tête à Bayat est très très plaisant », a récemment glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Ce n’est peut-être que le début d’une nouvelle histoire de désamour au FC Nantes.

