FC Nantes - Mercato : Kombouaré n’a pas tout dit, il attend encore deux ailiers et un avant-centre !

FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Antoine Kombouaré a tenté d’apporter ses éclaircissements au sujet de la suite du mercato du FC Nantes cet été. Mercredi en fin d'après-midi, le Kanak a ainsi pris la parole après la défaite des Canaris contre l’En Avant de Guingamp en amical mercredi à la Baule (0-1)

« On travaille, on attend l’arrivée d’au moins encore deux attaquants, a expliqué l'entraîneur du FC Nantes à Ouest France. Cela fait partie du travail à accomplir pour renforcer ce secteur. Actuellement, on travaille avec les jeunes qui sont là. Mais je ne suis pas inquiet ».

Bien renseigné sur les coulisses du FC Nantes, Emmanuel Merceron a apporté une précision supplémentaire. « Ils veulent encore 2 ailiers et un 9 titulaire », a tweeté l’insider après la signature en prêt d’Evann Guessand (21 ans) en provenance de l’OGC Nice.