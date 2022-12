FC Nantes – Mercato : Kombouaré ne croit pas en une rallonge de Kita pour cet hiver

Présent en conférence de presse hier, Antoine Kombouaré a calmé le jeu sur le Mercato d'hiver à venir au FC Nantes, se montrant très sceptique sur la possibilité d'y faire de bonnes affaires et de renforcer l'équipe.

Dans sa réponse complète, retranscrit par Ouest-France, le Kanak a laissé entendre que Waldemar Kita n'avait pas dévolu un budget extensible pour janvier malgré la nécessité d'assurer le maintien en Ligue 1 et cette carotte de la Ligue Europa.

« On travaille, on regarde à tous les postes. Mais, j’ai pour coutume de travailler déjà avec l’effectif que j’ai. Les solutions sont souvent à l’intérieur du groupe. J’ai aussi souvent appris que les mercatos d’hiver ne sont pas souvent une réussite car vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Je ne pense pas par ailleurs qu’on ait les moyens d’aller acheter un élément… Et les joueurs qui sont dans leur club et qui ont un temps de jeu, ils ne partent pas. Les mercatos d’hiver, je n’y crois pas par expérience. Ce sont souvent des paris ».