FC Nantes - Mercato : Kombouaré peut souffler, le bon plan de Bayat tombe à l'eau

INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Quand le compte Twitter MSV Foot a révélé hier l'intérêt du FC Nantes - ou plutôt de Mogi Bayat - pour l'attaquant belge Hugo Cuypers, ça sentait l'embrouille à plein nez. Parce qu'Antoine Kombouaré n'apprécie pas du tout le directeur sportif officieux de la Maison Jaune et ses plans foireux, parce que le dernier attaquant belge "apporté" par le Belgo-Iranien au FCN, Renaud Emond, a été un fiasco. Et parce qu'à 5 M€, ça faisait cher la relance pour un joueur ayant notamment échoué à l'Olympiakos et à Ajaccio.

Mais, bonne nouvelle, il n'y aura pas d'étincelles du côté de Nantes ! En effet, hier soir, le transfert de Hugo Cuypers à La Gantoise a été officialisé. Malines espérait récupérer 5 M€, l'indemnité est finalement de 3 M€. Et surtout, les Canaris n'ont pas débuté leur intersaison par une tension entre Antoine Kombouaré et sa direction qui aurait pu aboutir à un départ du premier...

OFFICIEL: Cuypers a signé à Gand ! https://t.co/f0IFFzuuM2 — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 14, 2022

Pour résumer Dévoilé hier, l'intérêt du FC Nantes pour l'attaquant belge Hugo Cuypers n'aura pas fait long feu puisque le joueur de Malines a été transféré à Gand. Cette piste révélée par Mogi Bayat n'occasionnera pas de premières tensions avec Antoine Kombouaré.

Raphaël Nouet

Rédacteur