FC Nantes - Mercato : Kombouaré pousse quatre nouveaux joueurs vers la sortie !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Alors que le FC Nantes reprend le chemin de l'entraînement ce mercredi, quatre joueurs de l'effectif d'Antoine Kombouaré n’auraient pas été conviés à se joindre à l’équipe, selon les informations de Ouest-France.

Kombouaré continue son ménage

Il s'agirait de Bridge Ndilu, Kader Bamba, Yannis M’Bemba et Abdoulaye Sylla. Les deux premiers cités, de retour de prêts respectivement de Quevilly Rouen Métropole et d'Amiens, auraient été invités à trouver un nouveau challenge loin de Nantes. Yannis M’Bemba et Abdoulaye Sylla, deux jeunes du centre de formation qui postulaient pour rejoindre le groupe professionnel, ne rentreraient pas non plus dans les plans d'Antoine Kombouaré et disposeraient d'un bon de sortie.

🔝 𝗝𝗼𝘀𝗲́-𝗔𝗿𝗿𝗶𝗯𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶𝘀 !#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) June 29, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur