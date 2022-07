FC Nantes - Mercato : Kombouaré vise deux attaquants, un accord trouvé avec Hwang ?

Hier soir, à l'issue du premier match de préparation du FC Nantes face à Guingamp (0-1), Antoine Kombouaré s'est exprimé avec beaucoup de sérénité sur la suite du Mercato. S'il attend encore au moins deux attaquants pour compléter son effectif, le Kanak est plutôt calme :

« On travaille pour en recruter. On attend l’arrivée d’au moins encore deux attaquants. Cela fait partie du travail à accomplir pour renforcer ce secteur. Actuellement, on travaille avec les jeunes qui sont là. Mais je ne suis pas inquiet ».