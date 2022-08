FC Nantes – Mercato : Kouamé parti pour rester à la Fiorentina, la piste Karamoh toujours ouverte ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes n'a pas renoncé à la signature de Christian Kouamé (Fiorentina, 24 ans), le dossier est décrit comme « compliqué » par L'Equipe. Il faut dire qu'en plus de la concurrence pour le buteur ivoirien (Anderlecht, La Spezia, etc.), les Canaris doivent également composer avec la volonté de la Viola concernant leur buteur en contrat jusqu'en juin 2025... Et il n'est pas dit que le club toscan n'ouvre la porte.

Kouamé va avoir sa chance à la Fiorentina

Rentré en Italie après une bonne saison en Belgique (13 buts, 10 passes décisives), Kouamé attendait des réponses de son coach Vincenzo Italiano avant de prendre une décision. Celle-ci est tombée avec sa titularisation au sein du 4-3-3 de la Fio lors de la première journée de Série A contre Cremonese. Non seulement la Fiorentina s'est imposée au bout du suspense (3-2) mais l'Ivoirien s'est montré à son avantage durant ses 78 minutes sur le pré en délivrant une passe décisive.

Si la porte Kouamé est proche d'être refermée, L'Equipe explique que le dossier Yann Karamoh (Parme) est, lui, toujours ouvert même s'il dépend d'abord du départ ou non de Ludovic Blas au LOSC...