FC Nantes - Mercato : l'AC Milan prêt à saisir une opportunité en or ?

Ce samedi, L'Equipe dresse un état des lieux de tous les clubs de Ligue 1 au moment où le mercato hivernal ouvre ses portes pour un mois. Au FC Nantes, il devrait y avoir du mouvement, notamment au milieu de terrain. Le quotidien sportif assure que les dirigeants des Canaris ne diraient pas non en cas de proposition pour Imran Louza, bien moins étincelant cette saison que la précédente. Et justement, un courtisan de longue date patiente dans l'ombre.

Le Milan a de l'ambition et des moyens

Ce courtisan, c'est l'AC Milan. Le géant lombard suit le milieu de terrain nantais depuis longtemps. Jusqu'à présent, à cause notamment de problèmes financiers, il n'est pas passé à l'offensive. Mais son spectaculaire rétablissement cette saison, qui l'a porté jusqu'en tête de la Serie A, a changé la donne. Le Milan retrouve de l'ambition et des moyens. Et ne voudrait pas laisser filer certaines pépites de Ligue 1 comme Louza ou le Marseillais Thauvin.

En outre, il est possible que le principal intéressé ait de lui-même envie d'aller voir ailleurs. Après tout, l'insider Emmanuel Merceron a écrit sur Twitter le jour de Noël : "Les joueurs du FC Nantes sont décontenancés. Beaucoup pensaient à une blague. Certains ont déjà fait chauffer le portable de leur agent pour dégager dès janvier… On va beaucoup rire dans les prochaines semaines". D'ici à ce que Louza fasse partie des Canaris ayant envie de quitter le nid…