FC Nantes - Mercato : l'arrivée d'un joueur de l'OM dépendante de l'OGC Nice

Très performant lors de la saison 2017-18, Jordan Amavi a vu sa carrière décliner dangereusement depuis. Hormis un sursaut en 2019-20, lorsqu'André Villas-Boas l'avait relancé, il a perdu confiance en lui et les dirigeants de l'OM également. Prêté à Nice en janvier 2022 et à Getafe en 2022-23, il n'est pas parvenu à se relancer. Sous contrat pour encore deux ans, il a été mis au placard par Marcelino et est destiné à aller avoir ailleurs. Une nouvelle fois...

Amavi n'aurait pas que des partisans à Nantes...

Deux clubs de Ligue 1 ont fait acte de candidature pour l'accueillir. L'un d'eux serait le FC Nantes. Mais l'arrivée d'Amavi sur les bords de l'Erdre dépend de... l'OGC Nice. Si les Aiglons parviennent à convaincre la direction nantaise de leur vendre le prometteur Quentin Merlin, également courtisé par l'OL, alors le FCN se tournera vers l'OM pour dénicher son nouveau latéral gauche. Pas sûr que cette issue satisfasse Pierre Aristouy et les supporters nantais...

