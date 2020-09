FC Nantes - Mercato : l’arrivée d’une recrue accélérée par la défaite à Monaco ?

Le FC Nantes n’a pas enchaîné. Hier, les Canaris n’ont pas su trouver le remède face une équipe de l’AS Monaco qui s’est montrée plus réaliste dans les deux surfaces (2-1).

Si le FC Nantes a chuté, ce n’est pas seulement en raison de l’arbitrage déjà pointé du doigt par Christian Gourcuff. Les Canaris ont affiché une certaine fragilité dans leurs couloirs défensifs, où Dennis Appiah mais surtout Charles Traoré ont pris le bouillon.

Traoré a affiché ses limites à Monaco

« De retour dans le onze nantais, il est fautif sur l'ouverture du score puisqu'il a manqué son intervention de la tête sur une diagonale de Fabregas et mis Gelson Martins dans le sens du but marqué par Diop (5e), résume L’Équipe pour Traoré. Peu entreprenant sur le plan offensif, il aurait dû davantage gêner Geubbels sur le deuxième but. »

#ASMFCN La VAR estime qu'il y a hors jeu et refuse l'égalisation nantaise de Kolo Muani, c'est juste scandaleux pic.twitter.com/Em9qa2Wl1u — Damien Mercereau (@DamienMercereau) September 13, 2020

Le latéral gauche du FC Nantes hérite de la note de 3/10 dans le quotidien sportif et relance plus que jamais la quête d’un renfort à son poste au mercato. « Incompréhensible de ne pas avoir remplacé Lima, en sachant qu'il y a rien derrière à ce poste au centre, peste Emmanuel Merceron sur Twitter. Mais bon, il y a tellement d'amateurisme au recrutement. »