FC Nantes - Mercato : l’ASSE a l’une des clés du dossier Phaëton

Jeu des chaises musicales à venir entre Guingamp, l’ASSE et le FC Nantes ? Alors que les trois clubs souhaiteraient trouver du sang neuf pour renforcer leur attaque, il pourrait bientôt y avoir un turnover.

Et pour cause le FC Nantes souhaiterait récupérer Matthias Phaëton, attaquant de l’En Avant Guingamp, tandis que les Rouge et Noir souhaiteraient se faire prêter Charles Abi de l’ASSE rapporte Le Télégramme. Le média local relate également que l’arrivée de l’attaquant stéphanois ne se ferait qu’en cas de départ. L’ASSE semble donc avoir la clé pour débloquer le mercato des canaris, tandis qu’eux n’ont toujours pas trouvé leur renfort au poste de numéro 9. Reste à savoir si Claude Puel voudra bien lâcher son jeune buteur. Affaire à suivre.

