FC Nantes – Mercato : l'avenir de Lafont à l'OM pourrait dépendre d'un dilemme du LOSC

S'il a été transféré définitivement en provenance de la Fiorentina, Alban Lafont (22 ans) n'est pas sûr pour autant de poursuivre au FC Nantes. Le gardien de l'équipe de France Espoirs souhaite toujours plier bagage et sa piste la plus chaude du moment mène toujours vers l'OM, en quête d'un numéro 1 bis pour concurrencer Steve Mandanda et le remplacer progressivement.

Du côté de Marseille, le profil de Lafont ne fait toutefois pas l'unanimité et certains décideurs préfèrent pousser la piste d'Alexander Nübel (Bayern Munich, 24 ans), la doublure de Manuel Neuer en Bavière. Sauf que Nübel semble privilégier d'autre poste avec un statut de n°1 plus facile à obtenir. C'est notamment le cas du côté du LOSC qui s'apprête à perdre Mike Maignan (25 ans), en partance pour le Milan AC.

Nübel lâché par le LOSC, une aubaine pour l'OM ?

TMW a apporté un nouveau paramètre au jeu de chaises musicales qui pourrait intervenir dans les buts de Ligue 1. D'après le média italien, Lille serait intéressé par les services du gardiens de Cagliari Alessio Cragno (26 ans). International italien (1 cape), sous contrat jusqu'en juin 2024, l'intéressé est estimé à 15 M€ par sa direction. Une somme jugée pour l'heure excessive par les Dogues qui n'ont toutefois pas abandonné cette piste.

Si Cragno venait à rejoindre Luchin, ça laisserait donc à nouveau le champ libre à l'OM pour Nübel... Et compliquerait donc le dossier Alban Lafont pour qui le FC Nantes ne réclamera sans doute pas moins de 10 M€ après avoir levé l'option d'achat fixée à sept.