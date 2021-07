FC Nantes - Mercato : l'Eintracht explore une autre piste que Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En conférence de presse jeudi dernier, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, a fait savoir que son club n'avait pas enterré tout espoir de conserver Randal Kolo Muani, en fin de contrat dans un an. Une prolongation aurait même été proposée au natif de Bondy. Mais il semblerait que l'attaquant ait d'autres projets.

L'un d'eux consisterait à mettre les voiles sur la Bundesliga, où l'Eintracht Francfort lui ouvre grand les bras. Mais le club allemand, intéressé depuis des mois par le joueur, a conscience que les choses ne sont pas faciles. Et il aurait commencé à regarder ailleurs. L'Autrichien Sascha Kalajdzic (VfB Stuttgart) serait un plan B qui prendrait de plus en plus de consistance. Pour Kolo Muani, il va falloir accélérer le mouvement ou se résoudre à une nouvelle saison chez les Canaris…

"Eingeplant ist Borré ist als Ergänzung eines neuen Mittelstürmers, der Randal Kolo Muani (FC Nantes) oder Sascha Kalajdzic (VfB Stuttgart) heißen könnte".



Ich persönlich denke nicht dass Frankfurt soviel Geld für Sasa in die Hand nimmt. https://t.co/OilgXeZBq8 — Mavrzopanos (@ZoZen44) July 3, 2021