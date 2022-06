FC Nantes - Mercato : l'espoir d'une prolongation de Ludovic Blas tué dans l’œuf

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

S'il l'avait voulu, Ludovic Blas aurait pu quitter le FC Nantes en janvier. Il avait, selon ses propres dires, des propositions alléchantes entre les mains. Mais le milieu offensif a tenu à aller jusqu'au bout avec les Canaris et bien lui en a pris puisqu'il a vécu le triomphe en Coupe de France. La perspective de jouer l'Europa League la saison prochaine pourrait-elle l'inciter à rester ? C'est la théorie du compte Twitter Le prophète du ballon rond, pour qui l'ancien Guingampais accepterait même de prolonger en cas de grosse revalorisation salariale, de brassard de capitaine et de recrutement conséquent pour prolonger la dynamique positive du moment.

Mais quelques heures après la parution de cette information, le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard l'a contredite : "Puisqu’on me le demande : pas de miracle à attendre pour Ludovic Blas à ce jour puisqu’il n’a rien reçu et que ce n’est pas la volonté des différents acteurs selon mes infos". Les routes du milieu offensif et de la Maison Jaune devraient donc se séparer cet été après trois années de collaboration et malgré un contrat courant jusqu'en 2024.

Puisqu’on me le demande. Pas de miracle à attendre pour Ludovic Blas à ce jour puisqu’il n’y a rien reçu et que ce n’est pas la volonté des différents acteurs selon mes infos https://t.co/L7j5cv30Kd — jean-marcel boudard (@JMBoudard) June 8, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur