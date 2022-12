FC Nantes – Mercato : l'Europe pour rêver … et pour recruter ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Besoins :

Si Antoine Kombouaré est globalement satisfait de son groupe et avait surtout appuyé l'été dernier pour la venue d'une doublure à Quentin Merlin au poste de latéral gauche, il manque un peu de profondeur à l'effectif des Canaris pour mener de front le triple objectif de la deuxième partie de saison (Ligue 1, Coupe de France, Europe). Dans l'idéal, le Kanak aurait besoin d'un défenseur de plus, d'un milieu et d'un attaquant rapide. Comme souvent à Nantes, où la direction et Mogi Bayat font un peu ce qu'ils veulent, le coach n'aura sans doute qu'une ou deux de ses demandes...

Moyens :

Avec le FCN, on ne sait jamais trop où l'on va sur ce plan. Si Waldemar Kita a souvent mis la main au porte-monnaie pour des coups un peu douteux (Klasnic, Sigthorsson et Limbombé pour citer les pires...), cela fait quelques années maintenant que l'homme d'affaires d'origine polonaise n'a plus investi massivement sur un coup, entretenant l'image d'un président prêt à céder son club en cas de très belle offre. L'été dernier encore, après la victoire en Coupe de France, il avait fait des promesses que le Mercato d'été 2022 du FCN n'ont pas tenu.

Après la vente de Vivacy pour 900 M€, « WK » n'a jamais été aussi riche (il était classé 148e fortune de France au classement Challenge de juillet 2022). Pour autant fera-t-il un effort pour aller chercher un maintien tranquille et une épopée en Ligue Europa en comblant les manques de l'effectif d'Antoine Kombouaré ? Rien n'est moins sûr...

Le dossier-clé de l'hiver : Ludovic Blas

Proche d'un départ du FC Nantes pour le LOSC en août dernier, l'ancien Guingampais a finalement été retenu par son entraîneur Antoine Kombouaré, qui n'avait d'ailleurs pas hésité à mettre son sort en balance pour empêcher son président Waldemar Kita de le céder. S'il y a aujourd'hui un peu moins de risques que les Dogues ne passent à l'action et sortent 15 M€ pour le natif de Colombes, la présence de l'OM (et de certains clubs étrangers) sur le dossier créé, quand même, une petite incertitude. Motivé à l'idée de poursuivre son rêve européen face à la grande Juventus Turin, Ludovic Blas devrait continuer pour six mois avant de demander à faire valoir son bon de sortie mais...

Les pistes du Mercato : Ousseynou Ba (Olympiakos), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Glen Kamara (Glasgow Rangers), Mathieu Valbuena (Olympiakos), Yacine Adli (Milan AC), François Kamano (Lokomotiv Moscou)...