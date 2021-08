FC Nantes – Mercato : l'hallucinant mode opératoire du clan Kita dans le recrutement

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lancé sur l'arrivée d'Osman Bukari (La Gantoise) vendredi dernier en conférence de presse, Antoine Kombouaré a dépeint une situation assez lunaire au FC Nantes : « Comme on n'a pas de cellule de recrutement, ce sont les copains qui ont appelé pour Bukari. On a regardé. Ils nous fait des propositions et depuis trois semaines on a regardé. C'est aussi une question de faisabilité des dossiers. On avait d'autres solutions mais c'était la piste la plus plausible ».

« Plein de gens sans liens ont l'oreille »

Si ce fonctionnement assez artisanal, basé sur le réseau de Mogi Bayat essentiellement, prête à sourire, Emmanuel Merceron est encore plus alarmiste que le Kanak au moment d'expliquer la gestion des Mercato : « C'est pire que ça... Des gens donnent leur avis sans aucun lien avec le FC Nantes, Kita écoute... Le fils fait parfois capoter des trucs sciemment. Plein de gens sans liens ont l'oreille, c'est absolument terrible d'incompétence et de manque de confiance », a glissé l'insider.

Comptant parmi les opposants à Waldemar Kita, Emmanuel Merceron s'attend à un grand déballage après le départ de l'homme d'affaires franco-polonais : « Les gens du club, la presse locale, les agents… ils sont assis sur une mine d’or. On sait que le livre sortira après son départ ».

C’est pire que ça … des gens donnent leur avis sans aucun lien avec le #FCNantes, Kita écoute.. Le fils fait parfois capoter des trucs sciemment. Plein de gens sans liens ont l’oreille, c’est absolument terrible d’incompétence et de manque de confiance https://t.co/VG3WPoNAdw — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 13, 2021