FC Nantes - Mercato : l'identité des deux prétendants à la succession de Collot dévoilée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C'est un sacré scoop et une belle surprise que dévoile Presse Océan ce mardi soir. Pour succéder à Patrick Collot, qui a lui-même pris la suite de Christian Gourcuff il y a dix jours, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, songerait à Rolland Courbis ou Raymond Domenech ! Le Marseillais serait la cible prioritaire du patron des Canaris, devant l'ancien sélectionneur.

Deux entraîneurs très éloignés des idées de jeu du FCN

"Ces deux noms sont apparus par le passé, quand la famille Kita cherchait déjà un pompier de service, notamment après l’éviction de Miguel Cardoso en octobre 2018, ou avant la nomination de Christian Gourcuff à l’été 2019, explique Presse Océan sur son site. Les deux hommes - très présents dans les médias dans des rôles de consultants - remplissent plusieurs critères essentiels aux yeux de Waldemar Kita : ils sont français, libres, expérimentés (Courbis a 67 ans, Domenech 68), peuvent venir seuls, réputés pour leur poigne et sont aussi des noms dans le milieu. En revanche, point négatif, les deux hommes n’ont plus exercé en Ligue 1 depuis plusieurs années."

Autre point négatif : ils n'incarnent pas une solution d'avenir ou pérenne. Ce qui signifie que Waldemar Kita devra se remettre en quête d'un entraîneur l'été prochain ou dans un an et demi. Pas certain également que Courbis comme Domenech ne plaisent aux supporters, tant leur approche du jeu est à l'opposé des idées ayant forgé la légende de la Maison Jaune…