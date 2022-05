FC Nantes - Mercato : l'influence de Mogi Bayat également pointée du doigt en Angleterre

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La belle saison du FC Nantes a permis d'atténuer certaines tensions entre les supporters et Waldemar Kita. On n'en est plus à l'enterrement d'un cercueil portant l'inscription "FC Kita", comme il y a un an, cercueil ensuite déterré par la garde rapprochée du propriétaire de la Maison Jaune, dont Mogi Bayat. Mais si le Franco-Polonais est relativement épargné à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas du super agent iranien. Et, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas de France ou de Belgique que viennent les commentaires acides sur son influence, mais d'Angleterre.

En effet, Bayat a ses entrées du côté de Watford, où il a notamment placé Christian Kabasele, Imran Louza, Edo Kayembe, Emmanuel Dennis ou encore Samuel Kalu. Autant de flops ayant contribué à la 19e place finale en Premier League, synonyme de relégation. Les supporters des Hornets l'ont donc mauvaise et se lâchent contre leur direction, qu'ils accusent d'être à la solde Bayat. Un mouvement est en train de se créer sur les réseaux sociaux pour que l'agent et ses joueurs ne soient plus les bienvenus dans le club de la banlieue de Londres. Soit un peu ce que réclament les fans de Nantes depuis des années...

The biggest issue I see is I think Mogi Bayat has too much of an influence. The recruitment, as you say, has to be smart and has to be right. For example I like the link with Gibbs-White - 22yo that can score goals and grow to make the step up to the Premier League