FC Nantes - Mercato : l'OGC Nice a flashé sur un Canari

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les grandes manœuvres vont commencer au FC Nantes après une saison 2020/21 catastrophique qui a vu trois entraîneurs défiler avant qu'Antoine Kombouaré ne parvienne à sauver le club lors des play-offs de promotion-relégation. Le volcanique kanak va rester aux commandes des Canaris mais il va réclamer du renfort, fort logiquement. Seulement, en ce début d'intersaison, et alors que le marché des transferts n'ouvrira officiellement ses portes que demain, ce sont surtout des départs qui sont à l'ordre du jour.

Il est coté à 7 M€

Imran Louza a déjà mis le cap sur Watford, Randal Kolo Muani devrait pour sa part s'envoler pour l'Eintracht Francfort. Et ce n'est pas fini : selon un média nigérian, Moses Simon aurait une touche avec l'OGC Nice ! Sous contrat jusqu'en 2024, l'ailier gauche sort d'une saison à 6 buts et 5 passes décisives. Interrogé par le média Score Nigeria, il a botté en touche…

"Pour le moment, je ne suis pas la bonne personne pour parler de transfert. Je préfère laisser ça à mon agent. La chose la plus importante était de laisser le FC Nantes en Ligue 1. C'est bon pour le club et pour moi aussi." Transfermarkt situe la valeur du Nigérian à 7 M€. Waldemar Kita, qui a reconnu des difficultés financières dans L'Equipe la semaine dernière, pourra-t-il dire non à une telle somme ?