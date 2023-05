FC Nantes - Mercato : l'OM a de la concurrence pour Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le temps du mercato. Et des rumeurs. Ce qui ne manquera pas dans le cas d'Alban Lafont, le gardien du FC Nantes. En attendant de savoir si les Canaris se maintiendront en Ligue 1, le portier ne manque pas de courtisans.

On sait ainsi que l'OM le suit depuis des mois. Et on apprend, via Sky Sports, que le club anglais de Brentford a coché son nom dans une shortlist pour palier le départ de son gardien actuel, l'Espagnol, David Raya.

A suivre.