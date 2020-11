FC Nantes - Mercato : la dernière trouvaille de Kita inquiète déjà

L’information n’est pas passée inaperçue la semaine dernière. Selon Tribune Nantaise, le FC Nantes vient de recruter le jeune Tom Cadoche. Défenseur central ou milieu défensif, le joueur de 16 ans a débuté sa carrière à l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre Le Havre la saison dernière. Après une seule saison, Cadoche a décidé de ne pas continuer sa formation au HAC et découvrira donc à Nantes une troisième structure professionnelle en intégrant le groupe U17.

Le site pro nantais rappelle que le nouveau Canari avait réalisé un essai du côté du Milan AC et était pisté par le grand Real Madrid et les deux Manchester après son départ du Havre. La crise sanitaire l’a empêché d’aller plus loin, ce qui a donc fait les affaires de Waldemar Kita. Ou pas.

« Ce n'est pas une si belle prise, j'en ai entendu très peu de bien »

Visiblement bien renseigné sur Cadoche, Emmanuel Merceron a cassé l’ambiance concernant son niveau de jeu réel. « Ce n'est pas une si belle prise à entendre beaucoup d'éducateurs et de recruteurs de jeunes, a récemment affirmé l’insider sur Twitter. J’en ai entendu très peu de bien. » Suffisant pour refroidir des supporters du FC Nantes tout heureux de voir Kita avoir peut-être enfin déniché la perle rare ?