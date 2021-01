FC Nantes - Mercato : la drôle de destination d'une ancienne piste de Gourcuff

Vers la fin du mois d'août dernier, ça avait été très chaud entre le FC Nantes et Pedro Rebocho. Les Canaris souhaitaient recruter le latéral gauche portugais de Guingamp et ce dernier avait fait savoir que l'interêt des Canaris ne le laissait pas insensible : "Je connais Nantes, et j’ai des potes qui y sont : Ludovic Blas, Marcus Coco, Denis Petric… Donc, je sais que c’est un club sérieux et en plus, des Portugais y sont passés. Sergio Conceiçao, par exemple. Si j’ai l’occasion d’y aller un jour, j’en serai ravi". Mais le deal ne s'était finalement pas conclu.

Un prêt avec option d'achat qui laisse une chance au FCN

Rebocho, international dans toutes les catégories de jeunes de la Selecçao, formé au Benfica Lisbonne, prêté à Besiktas la saison passée, a dû se résoudre à jouer en Ligue 2. Il y a accumulé 16 matches, délivrant 2 passes décisives, mais a dû se contenter des profondeurs du classement puisque les Rouge et Noir sont actuellement 15es.

Un départ était nécessaire pour Rebocho et il a obtenu gain de cause. Mais si sa nouvelle destination est meilleure que la Ligue 2, elle ne correspond pas vraiment à ses ambitions de l'été dernier : il a en effet été prêté chez lui, au Portugal, au Paços de Ferreira, actuel 5e d'un championnat dominé par le Sporting. Le prêt comporte une option d'achat. Le FC Nantes, qui pourrait voir partir Fabio l'été prochain, a donc encore une chance s'il souhaite réactiver cette piste.