FC Nantes - Mercato : la Fiorentina a mis la barre très haut pour Christian Kouamé

Même s'il s'est délesté de Mostafa Mohamed au profit de Nantes, Galatasaray ne peut pas payer l'indemnité réclamée. Pas plus que Cagliari ou encore Anderlecht, tous sur le dossier. Il faut dire que la Fiorentina, qui a investi 11 M€ sur Kouamé au dernier jour du Mercato d'été 2020, ne compte pas vendre à perte un joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Si le dossier reste difficile, il demeure néanmoins ouvert...

Si, pour l'heure, le FCN s'est arrêté sur une offre de prêt sans option d'achat qui a été repoussé, rien ne dit que la situation de l'international ivoirien n'évoluera pas à la Fiorentina d'ici à la fin de l'été. Si beaucoup de clubs sont intéressés par l'ancien joueur d'Anderlecht (13 buts, 10 passes décisives l'an passé en Jupiler League), aucun n'est disposé à offrir à la Viola le transfert sec qu'elle souhaite... Et peu en ont réellement les moyens.

Cité parmi les pistes offensives du FC Nantes en alternative à Hwang Ui-Jo (Girondins de Bordeaux), Christian Kouamé (Fiorentina, 24 ans) est bel et bien une option réelle pour les Canaris. Pas la préférée d'Antoine Kombouaré mais un dossier que le board ligérien travaille quand même au corps.

Tout le monde galère sur Kouamé

Si le dossier Christian Kouamé (Fiorentina, 24 ans) s'annonce des plus compliqués, le FC Nantes n'a pas lâché et a raison de s'accrocher. Une ouverture est de l'ordre du possible en fin de Mercato d'été si personne ne boucle l'achat direct de l'Ivoirien.