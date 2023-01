FC Nantes - Mercato : la Juventus pourrait accueillir un nouveau champion du monde cet hiver

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Si le rêve du FC Nantes d'éliminer la Juventus Turin en 16e de finale de la Ligue Europa paraissait encore possible il y a quelques semaines, cela se complique chaque jour un peu plus à l'approche de cette double confrontation.

La Juve vise De Paul en janvier

Après son début de saison raté et l'affaire Prisma qui a provoqué le départ de ses dirigeants, la Vieille dame est en train de se relever sans faire de bruits. Revenue à la 2e place de Série A après une belle série de huit victoires sans encaisser le moindre but, la Juve – qui va prochainement récupérer Paul Pogba – envisage de recruter un troisième Champion du Monde 2022 en plus d'Angel Di Maria et Leandro Paredes.

En effet, selon Marca, le club turinois est en concurrence avec le Milan AC pour récupérer la sentinelle de l'Atlético Madrid Rodrigo De Paul (28 ans), dont les Colchoneros ne veulent plus car agacés par son comportement. Un autre élément pour solidifier une arrière-garde que la frêle attaque des Canaris aura bien du mal à transpercer...