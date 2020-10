FC Nantes - Mercato : la menace Leeds et un autre problème se précisent pour Augustin

Enfin ! Après plusieurs semaines de recherche intensive, le FC Nantes a mis la main sur le buteur qui lui fait défaut depuis le tragique décès d'Emiliano Sala il y a bientôt deux ans. L'ancien Parisien Jean-Kévin Augustin (23 ans) s'est engagé avec les Canaris, qui estiment qu'il est libre en raison du conflit qui oppose le RB Leipzig à Leeds. Pour rappel, le club allemand a prêté l'attaquant au LUFC en janvier avec option d'achat automatique en cas de montée. Leeds est bien monté mais Marcelo Bielsa a demandé bien avant à ce qu'Augustin soit renvoyé en Allemagne car il n'entrait finalement pas dans ses plans. Le conflit doit être tranché par la FIFA.

Le directeur sportif du RB Leipzig, Florian Scholz, a réaffirmé à Spor Buzzer qu'il était prêt à tout pour que Leeds honore sa partie du contrat. C'est-à-dire que si la FIFA ne donne pas raison à son club, il se tournera vers les tribunaux. On pourrait penser que le FC Nantes n'est pas concerné par cette histoire, et pourtant si : s'il est déclaré qu'Augustin est toujours sous contrat avec l'un des deux clubs, alors celui-ci pourra demander une indemnité au FCN. L'ancien Parisien est coûté 6 M€ par Transfermarkt.

L'autre problème concerne davantage Christian Gourcuff, qui hérite d'un joueur n'ayant pas confirmé les promesses générées par son début de carrière. Que ce soit à Leipzig, Monaco ou Leeds, Jean-Kévin Augustin a déçu. Surtout en Angleterre. D'abord blessé à un mollet, l'attaquant n'a ensuite pas réussi à convaincre El Loco de faire appel à lui. Du coup, il n'a plus joué depuis le 15 février (contre Bristol), n'a plus été titulaire depuis le 20 janvier (il était encore à Monaco) et n'a plus marqué depuis… le 30 octobre, avec l'ASM contre l'OM en Coupe de la Ligue. Bientôt un an sans but et huit mois loin des terrains, pas sûr que le FCN ait réussi un gros coup !

JKA joining Nantes still leaves the dispute between #lufc & RB Leipzig open. Florian Scholz, Commercial Manager of RB Leipzig, said today they still want the money as the contract applies & that he is no longer an RB Leipzig player but all is in the hands of their lawyers. #lufc