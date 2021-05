FC Nantes, OM - Mercato : la mise au point de Lafont sur son départ de la Fiorentina

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le 1er mai, nous avions relayé l'information selon laquelle la Fiorentina n'avait pas voulu faire obstacle à la levée de l'option d'achat d'Alban Lafont par le FC Nantes. La Viola pouvait, moyennant 4 M€, empêcher le gardien de but de s'engager pour trois ans avec les Canaris contre une indemnité de 7,5 M€. Elle aurait eu d'autant plus de raisons de le faire que son titulaire dans les cages, Bartlomiej Dragowski, est très courtisé et devrait partir cet été. Nous avions conclu en disant que la Fiorentina avait ainsi montré qu'elle ne faisait plus confiance à Lafont.

Il voulait des garanties s'il retournait à la Fiorentina

Un proche de Lafont nous fait savoir que l'ancien Toulousain a été contacté par le directeur sportif de la Fiorentina, Daniele Pradè, juste après que le FC Nantes a fait savoir sa volonté de lever l'option d'achat. Le dirigeant a demandé au gardien s'il se sentait prêt à revenir à Florence pour reprendre sa place de titulaire. Alban Lafont lui a répondu qu'il était prêt à retourner en Serie A, à condition d'avoir la garantie que l'équipe serait en mesure de jouer les places européennes dès la saison prochaine (elle est actuellement 13e à trois journées de la fin).

C'est à la suite de cela que la Fiorentina aurait pris la décision de ne pas activer sa contre-option et accepté la levée de l'option d'achat par le FC Nantes.