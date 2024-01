FC Nantes Mercato : la MLS fonce sur un indésirable de Gourvennec !

Arrivé l’été dernier au FC Nantes en provenance d’Ankaragücü avec une option d’achat automatiquement levée en cas de maintien, Lamine Diack (23 ans) semblait dans une impasse. Le milieu sénégalais, qui n’a joué qu’une seule minute cette saison avec les Canaris, n’entre pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec après avoir déjà été écarté par Pierre Aristouy.

Néanmoins, le natif de Dakar a repris espoir ces dernières heures puisque, si l’on en croit The Athletic, les Colorado Rapids (MLS) sont sur le point de lui offrir une porte de sortie.

Selon le journaliste Tom Bogert, la franchise nord-américaine se proposerait de reprendre les conditions de Nantes… à savoir un prêt avec option d’achat cet été (2 M€).

Sources: Colorado Rapids closing in on a deal for a new defensive midfielder. Nothing done yet, but advancing on a deal for Lamine Diack on loan from Nantes.



