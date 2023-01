FC Nantes - Mercato : la piste Al-Tamari relancée ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

13e de Ligue 1 et qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa et les 8es de finale de la Coupe de France, le FC Nantes, qui a déjà recruté Florent Mollet et Jaouen Hadjam et qui attend désespérément Andy Delort, a également tenter de s'attacher les services de l'ailier droit de Louvain, Mousa Al-Tamari, lors du mercato hivernal.