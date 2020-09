FC Nantes - Mercato : la piste Colak relancée, grosse concurrence en vue

On avait fini par l'oublier mais Antonio Colak est toujours sur le marché. D'ailleurs, il n'a jamais été autant sur le marché, à en croire le journaliste Izak Ante Sucic ! Celui-ci a écrit sur Twitter : "D'après nos sources, Antonio Mirko Colak quittera Rijeka d'ici deux semaines. Le président, Damir Miskovic, a confirmé qu'il essayait de le vendre en Ligue 1 ou en Bundesliga. Mais, pour le moment, l'une des deux propositions officielles provient de Fenerbahçe".

La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, l'équipe française disposée à accueillir le buteur de 26 ans est le FC Nantes. La mauvaise, c'est que la concurrence est incarnée par Fenerbahçe. Or, les Canaris turcs ont des moyens conséquents et ne sont pas gênés par une DNCG rigoureuse. La crise financière liée à la pandémie de Covid-19 qui a secoué l'Europe entière ne semble pas avoir eu de prise en Turquie. Et comme le président de Rijeka vendra certainement son joueur au plus offrant, il va falloir à Waldemar Kita et Christian Gourcuff ruser pour faire de Colak le buteur tant attendu à la Beaujoire !

