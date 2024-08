FC Nantes Mercato : la priorité absolue pour l’après-Lafont est enfin connue !

Antoine Kombouaré ne veut pas qu’Alban Lafont reste par dépit au FC Nantes : « Ils sont tous sur le départ et veulent partir mais si tu n’as pas de propositions ou que les propositions ne te plaisent pas… Peut-il rester par défaut ? Non, non, il ne restera pas par défaut c’est impossible. » Pour le remplacer, la direction du FC Nantes a enfin arrêté son choix.

Diaw prioritaire devant Radu

Alors que la piste menant à Andrei Radu (27 ans) a été ouverte à l’Inter Milan, le coach des Canaris ne rêve que d’un gardien : Mory Diaw. « Déjà dit dix fois, c’est Diaw la priorité mais Lafont est là », a martelé le journaliste d’Ouest France David Phelippeau sur X. Âgé de 31 ans, le portier sénégalais est sous contrat à Clermont jusqu’en juin 2026 et est estimé à 1,8 M€ par la plateforme Transfermarkt.

