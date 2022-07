FC Nantes - Mercato : la réaction de Kombouaré après la signature de Sissoko

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Arrivé en provenance de Watford, Moussa Sissoko est devenu ce vendredi la première recrue estivale du FC Nantes. Le milieu de terrain français s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le FCN, soit jusqu'en juin 2024.

"Sissoko va nous apporter beaucoup sur le terrain et dans le vestiaire"

Lors de la présentation de Moussa Sissoko, Antoine Kombouaré s'est exprimé sur l'arrivée de l'ancien joueur de Tottenham. "Ça a "matché" de suite, dès les premières discussions avec Moussa Sissko. C’est un grand champion mais aussi un grand homme et je sais qu’il va nous apporter beaucoup sur le terrain et dans le vestiaire", a confié l'entraîneur des Canaris face à la presse.

