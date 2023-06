FC Nantes - Mercato : la Real Sociedad rapproche Blas du Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Il y a une semaine, l'avenir d'Enzo Le Fée semblait passer par Rennes. Le milieu offensif lorientais avait repoussé les avances de Dortmund pour rester en Bretagne et poursuivre tranquillement sa progression dans un club français visant les places européennes. Mais depuis, la Real Sociedad est entré dans la danse et elle serait sur le point de réussir à faire changer d'avis le Merlu. Un accord serait sur le point d'être trouvé entre les clubs basque et breton pour un transfert. Transfert qui aura un impact direct sur le FC Nantes.