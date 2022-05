FC Nantes - Mercato : Lafont a tranché pour son avenir, Blas émet un gros doute sur le sien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ludovic Blas (24 ans) aura été l’un des hommes forts du FC Nantes cette saison. Si les Canaris ont réussi à alpaguer une Coupe de France et une 9e place de Ligue 1, ils le doivent beaucoup à ses coups de patte. Sera-t-il présent à la reprise du FCN le 29 juin ?

« Bonne question, mais je n’en sais rien, a-t-il déclaré à Ouest France. Je n’ai pas pris de décision. On a fait une bonne saison, maintenant, ça va être vacances. Je vais mettre le foot de côté. Après, je vais commencer à réfléchir à mon avenir et voir ce qui est le mieux pour moi. Pour moi, le coach n’allait pas partir donc ça ne change rien. Je vais étudier les meilleures choses pour moi et on verra bien ce qui va se passer. Peut-être que les meilleures choses pour moi seront de rester à Nantes pour jouer la Coupe d’Europe. Ou pas… Je vais discuter avec la direction et ma famille. »

Questionné aussi sur son avenir, Alban Lafont (23 ans) a affirmé avoir déjà pris sa décision. « Ma décision est prise, mais je ne vous dirai pas », a-t-il glissé avec le sourire. Selon le ressenti de Simon Reungoat, cela ressemble à un départ. « Le sourire d’Alban me fait penser à un départ (selon les propositions). Ludo aussi, mais il semble hésiter un peu plus », a écrit le journaliste sur son compte Twitter après le match nul contre l'ASSE hier soir à la Beaujoire (1-1).

Pour résumer Ludovic Blas (24 ans), qui a terminé la saison en trombe sous le maillot du FC Nantes, ne sait pas quoi de quoi son avenir sera fait même si la continuité d’Antoine Kombouaré ne le surprend pas. Alban Lafont (23 ans) a pris sa décision.

