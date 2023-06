FC Nantes, OM - Mercato : Lafont dans les petits papiers d'un grand club anglais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La semaine dernière, un proche d'Alban Lafont nous confiait les envies d'ailleurs du gardien de 24 ans. Au FC Nantes depuis quatre saisons, l'ancien Toulousain a mal vécu l'exercice qui vient de se conclure, marqué par une épuisante lutte contre la relégation, le renvoi d'Antoine Kombouaré, la finale perdue de Coupe de France et la perte de son brassard de capitaine. L'instabilité de la Maison Jaune a fini de le lasser et l'a convaincu de partir. C'est d'autant plus le moment idéal qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat.