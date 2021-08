FC Nantes - Mercato : Lafont fait une annonce qui va ravir Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'annonce, le 29 avril, que le FC Nantes avait levé l'option d'achat qu'il possédait auprès de la Fiorentina pour Alban Lafont en a surpris plus d'un et notamment le gardien de but. Car l'international Espoirs avait d'autres ambitions pour son avenir, comme jouer dans un club disputant une Coupe européenne. Mais même s'il est désormais lié à la Maison Jaune jusqu'en 2024, un départ cet été n'était pas exclu.

Mais ce mercredi en conférence de presse, à 48h du match contre Monaco pour l'ouverture du championnat, Alban Lafont a fait une annonce qui a dû ravir Antoine Kombouaré, qui compte sur lui : "Normalement, je vais rester. Je n’ai pas eu les opportunités que je désirais et on compte aussi beaucoup sur moi ici, donc j’ai pris la décision de rester".