FC Nantes - Mercato : Lafont remplacé par un nouveau cador bien connu au PSG ?

INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Nombreux sont ceux qui se sont fait avoir par Rémy Descamps aux tirs au but depuis la saison dernière. Devenu spécialiste de l’exercice (quatre arrêts, trois tirs hors cadre) avant la victoire contre l’OGC Nice au Stade de France l’an passé (1-0), le gardien du FC Nantes avait été décisive aussi bien en 32es de finale à Sochaux (L2, 0-0, 5-4 aux t.a.b., le 18 décembre 2021) que face à l’AS Monaco dans une demi-finale brûlante (2-2, 4-2 aux t.a.b., le 2 mars 2022).

Cette saison, Descamps s’est également illustré à Épinal contre Thaon (16es de finale) et à Angers (8es). Et il devrait donc à nouveau garder le but du FC Nantes contre l’OL en demies (21h10), alors que Kombouaré l’a senti progresser cette saison. « Oui, c’est un autre gardien, qui confirme à travers les entraînements et les matches et a gagné l’estime de ses copains », estime l’entraîneur du FC Nantes dans L’Équipe.

Si Kombouaré sait qu’Alban Lafont est indéboulonnable, il sait aussi que Descamps pourrait avoir envie d’autre chose au mercato estival. « Le gardien, en partie formé au PSG, aura aussi 27 ans en juin et l’été pourrait être un tournant, estime le quotidien sportif. Comme Lafont, il est sous contrat jusqu’à juin 2024. Si Lafont change d’horizon, peut-il devenir numéro 1 et prolonger ? C’est l’une des questions d’ici à la saison prochaine, alors qu’il est désireux d’endosser à temps plein le premier rôle. »