FC Nantes - Mercato : Lafont, une signature pas anodine ?

Grosse semaine pour Alban Lafont ! Le gardien du FC Nantes a réalisé une masterclass samedi soir contre le PSG, permettant aux Canaris de s'imposer (3-1). Une performance à ce point phénoménale, entre pénalty de Neymar détourné et face-à-face remportés avec Kylian Mbappé, qu'il a eu droit à la note de 10 dans L'Equipe. Mais ce n'est pas tout : comme les journalistes nantais l'avaient annoncé, l'ancien portier du TFC s'est engagé avec la société Sport Cover de Meïssa N'Diaye pour le représenter.

Une source proche d'Alban Lafont nous apprend que la durée de cet engagement est de deux ans. Soit la fin de son contrat avec le FC Nantes... Et c'est tout sauf un hasard. Cette même source rappelle que l'international U21 n'a jamais caché son ambition (intégrer un club européen d'un grand championnat) et que celle-ci n'avait pas changé. Quand nous l'avons interrogé sur le fait que les Canaris réalisaient une très belle saison et qu'ils pouvaient espérer retrouver la scène continentale, cette même source nous a rappelé qu'il restait encore pas mal de matches. Sous-entendu : le FCN est encore loin d'être européen. Autre sous-entendu : Alban Lafont pourrait vouloir quitter Nantes cet été...

🟡🔥🧤 Alban Lafont, que la rompió toda ante el #PSG, se convirtió en el primer arquero desde 1997 en recibir un 10 por L'Équipe. ¿El último? Lars Windfeld. pic.twitter.com/ywhg70hKZq — Secta Deportiva (@SectaDeporOk) February 22, 2022