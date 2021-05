FC Nantes - Mercato : le bourreau du PSG à City a failli signer chez les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le bourreau du PSG en en demi-finales de la Ligue des champions porte un nom. Auteur de trois buts lors des deux confrontations, un à l’aller et deux au retour, Riyad Mahrez a fait très mal au club de la capitale.

Le milieu offensif de Manchester City aurait pu être aussi décisif en Ligue 1... sous le maillot du FC Nantes. Joueur de Sarcelles (PH) en 2008, l’international algérien a en effet été repéré par Quimper en CFA (N2). Il y joue une saison avant que Mathieu Bideau, le responsable du recrutement au FC Nantes, ne le repère sans aller plus loin !

« Pour être clair, je n’y ai pas cru »

« Ce petit gars de Sarcelles qui a débarqué à Quimper, chez moi, sur mes recommandations… Après son année à Quimper, en CFA, il serait venu au FC Nantes si nous l’avions sollicité, c’est certain, reconnaît-il dans son livre ‘Je veux devenir Footballeur Professionnel’. Mais je n’ai jamais réellement forcé le club à le faire. Pour être clair, je n’y ai pas cru. Ce qu’il fait aujourd’hui en Premier League et avec l’équipe d’Algérie me laisse un goût amer. » À l’OM aussi...