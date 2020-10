FC Nantes - Mercato : le cas Alban Lafont déjà réglé en interne ?

En juin, le prêt de deux ans d'Alban Lafont au FC Nantes arrivera à son terme. Une source proche du gardien de 21 ans nous a assuré qu'il ne souhaitait pas retourner à la Fiorentina, qu'il voulait poursuivre sa carrière dans un club européen. De préférence le FCN, si celui-ci parvient à décrocher un billet pour l'Europa League et s'il a le désir de le recruter. Et c'est justement là que le bât blesse : Waldemar Kita voudra-t-il débourser 7 M€ pour l'ancien Toulousain ?

La question mérite d'être posée pour deux raisons. D'abord, la crise financière née de la pandémie de Covid-19 n'est pas prête de s'atténuer, les stades restant désespérément vides et Mediapro ayant gelé les versements prévus pour les droits TV. Et puis, le FC Nantes compte en son sein un autre gardien très prometteur.

Le Franco-Bosniaque Adem Husejnovic a réalisé des prestations remarquées avec les équipes de jeunes du FCN. A tel point que son nom figure déjà sur les tablettes de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, qui voudrait le convaincre d'opter pour cette nationalité sportive. Husejnovic n'a certes pas l'expérience d'un Lafont mais il a l'avantage de coûter moins cher. Ce qui pourrait être un argument de poids en cette période difficile…

Remember the name : Adem Husejnović.



Goalkeeper of FC Nantes (France), 20 years, very promising, could be the Begovic heir.



Don’t forget